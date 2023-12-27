Названы главные причины ДТП

Почти каждый шестой водитель попадал в аварии за последние 3-5 лет. Об этом говорится в совместном исследовании Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах".

© iStock

Чаще других в аварии попадают жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть реже - водители Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Любопытно, что москвичи показали самый низкий результат по аварийности (8,8%). Также реже остальных участниками ДТП становятся жители Астрахани (9,9%), Томска (11,6%) и Владивостока (12%).

Видео дня

Каждая вторая авария произошла из-за того, что ее участники не разъехались на перекрестке (46,9%). На втором месте по популярности превышение скорости (24,1%), а на третьем - несоблюдение сигналов светофора (11,4%). Основной причиной ДТП участники опроса назвали неопытность водителей (51,2%). Также аварии были спровоцированы усталостью и переутомлением (20,6%), медленной реакцией на дорожную ситуацию (7,8%) и стрессом.

Для того, чтобы обезопасить себя от дорожно-транспортных происшествий и автоподстав, во-первых, необходимо быть внимательным на дороге, в том числе при движении по кольцу. Например, те же автомошенники нередко устраивают подставы именно на кольцевых перекрестках: водитель, согласившийся на "дружелюбное" приглашение от автомобиля, обладающего приоритетным правом движения и "уступающего" дорогу, рискует оказаться участником ДТП, если второй водитель специально резко ускорится. Доказать автоподставу в данном случае затруднительно, предупреждает член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Петр Шкуматов.

"Во-вторых, по его словам, рекомендуется установить регистратор: в некоторых случаях с его помощью возможно доказать, что вас подставили. Лучше иметь его и на лобовом стекле, и на заднем. "Если аварии избежать не удалось, помните, что оформлять ДТП нужно согласно всем правовым нормам, поскольку только в этом случае вы можете претендовать на необходимую сумму компенсации. Не подписывайте никаких договоров с сомнительными посредниками", - предупреждает автоэксперт.

Помимо популярной автоподставы на перекрестках с кольцевым движением существует еще несколько схем, посредством которых недобросовестные водители провоцируют возникновение ДТП.

"Например, резкое включение заднего хода, "коробочка" - когда мошенники провоцируют жертву перестроиться в другой ряд, где уже по сговору поджидает злоумышленник. И даже мошеннический тандем автомобиля и мотоцикла - все эти автоподставы могут смутить добросовестного водителя и вызвать аварийную ситуацию", добавляет автоблогер Иван Волин.

Самый важный совет для каждого автовладельца, по его словам, - оставаться внимательным на дороге.

"Автоподставщики выставляют всё так, будто они - пострадавшая сторона. Поэтому они не боятся ГИБДД или фотофиксации. Действовать стараются там, где нет видеокамер", добавляет он.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов уверен, что высокая аварийность на дорогах во многом обусловлена несоблюдением Правил дорожного движения как по причине недостаточного знания их основных положений, так и легкомысленного отношения участников дорожного движения к установленным в них запретам и предписаниям.

"Вместе с тем, даже самый внимательный и законопослушный водитель может стать участником ДТП по вине третьих лиц. Нивелировать финансовые издержки, связанные с ДТП, могут помочь технические средства, установленные в транспортном средстве (например, видеорегистратор), а также базовые знания о действиях участников дорожного движения в ДТП", - отмечает Дуванов.

Он подчеркивает, что в случае ДТП "расчет на месте" между участниками аварии может повлечь серьезные последствия в том случае, когда один из водителей, уверенный в том, что инцидент исчерпан, покидает место ДТП и становится субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Как добавляет директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, при смене сезона у водителей повышается тревожность и уровень стресса, что, как показало исследование, напрямую влияет на частоту ДТП. Поэтому особенно важно чувствовать себя защищенным на дорогах и оформить полис каско, по которому страхуется непосредственно сама машина и нет разницы в том, кто был виновником ДТП. Интересно, что по каско в день выплачивается порядка 62,2 миллиона рублей.