Кабину «КамАЗа» раздавило бревнами после ДТП

В Омской области кабину грузовика «КамАЗ» раздавило бревнами после ДТП. Об этом сообщили в областном главке МВД, опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел утром в понедельник на автодороге Называевск — Исилькуль. По предварительным данным, водитель «КамАЗа», который перевозил кругляк хвойной породы, в районе 14 километра съехал в левый по ходу движения кювет, после чего груз сошел на кабину фуры.