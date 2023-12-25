В Германии водитель в костюме Санта-Клауса устроил ДТП при доставке подарков

В Германии пьяный водитель в костюме Санта-Клауса устроил ДТП во время доставки подарков в канун Рождества. Об этом сообщает газета Spiegel.

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Инцидент произошел в центральной части Германии в городе Мюльхаузен. 54-летний мужчина за рулем собственного автомобиля съехал с дороги, врезался в другую машину и фасад дома, который сильно пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, у мужчины взяли анализ крови. Сейчас он находится под следствием по подозрению в создании угрозы безопасности дорожного движения, водительские права у него забрали.