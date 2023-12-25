Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об оставлении в опасности малолетнего ребенка

<p>В социальной сети Интернет опубликовано сообщение о том, что на одной из улиц в Калининском районе города Новосибирска женщина при переходе с малолетним ребенком через проезжую часть упустила его из вида и не обеспечила ему безопасный переход через дорогу. В результате чего ребенок остался на проезжей части. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.</p>