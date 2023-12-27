На Урале в ДТП с автобусом и грузовиком погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса и грузовой машины произошло на 154-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Об этом в телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

"На 154 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Нижнетагильского района произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса, в салоне которого были 15 пассажиров, допустил столкновение с грузовым авто, двигавшемся в попутном направлении.

"В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще 5 пассажирам", - уточнили в ГИБДД.