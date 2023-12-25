В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу

В Киеве полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в центральной части города. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

Отмечается, что 24 декабря правоохранители получили вызов о том, что на улице Шелковичной заметили автомобиль Porsche. Кроме того, там раздались выстрелы. После этого автомобиль уехал с места инцидента в неизвестном направлении.

Инспекторы засекли и остановили машину, на которую указал заявитель, на бульваре Леси Украинки. На водительском сидении находился 40-летний мужчина, также в машине был 25-летний пассажир, который был пьян и вел себя агрессивно.

Правоохранители нашли в автомобиле патроны и стреляную гильзу. Подозреваемого задержали, пишет ОСН.