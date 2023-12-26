Массовое ДТП с грузовиками произошло на Пермском тракте

Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Там отметили, что водитель тягача МАЗ врезался в стоящую неподалеку «ГАЗель», попутно наехав на грузовик Kenworth. Водителя «ГАЗели» госпитализировали.

По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, не учел погодные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, — отметил представитель ГИБДД.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. Движение по федеральной трассе было перекрыто. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла.