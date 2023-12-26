Дальнобойщик застрял на трассе Пермь – Екатеринбург ночью при температуре ниже -40°С

В начале декабря дальнобойщик из Ярославской области угодил в неприятную историю на трассе Пермь – Екатеринбург. Он совершал очередной рейс, когда на 114 километре автодороги ему в кабину прилетело колесо, оторвавшееся от встречной фуры.

Кабину изрядно разворотило, водитель не пострадал, но все, что он смог – это кое-как остановить поврежденный большегруз прямо на проезжей части. Выяснилось, что повреждены тормоза и радиатор. Ехать дальше было нельзя, приближалась ночь.

Двигатель вырубился, автономных средств обогрева у водителя не было. Покинуть место аварии он не мог – в полуприцепе находился груз... Доподлинно неизвестно, как он пережил ночь – информация о ДТП поступила в дежурную часть «Суксунский» только утром.

К месту аварии прибыли сотрудники ДПС, которые посадили дальнобойщика отогреваться в патрульную машину и обеспечили безопасность на участке. Через пару часов их подменил следующий наряд – они оказывали водителю посильную помощь, пока грузовик не отбуксировал неравнодушный коллега.