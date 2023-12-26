«Мерседес» и «Черри» столкнулись на перекрёстке в Савёловском районе

26.12.2023. В нашем районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает газета «Север Столицы». «Авария произошла ранним утром. 44-летний мужчина на “Мерседесе” пересёк перекрёсток Старого Петровско-Разумовского проезда с улицей 8-го Марта на красный свет. Из-за этого машина столкнулась с “Черри”», — отмечается в сообщении. Уточняется, что в результате аварии пострадали оба водителя. ГИБДД САО города Москвы призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных для этого местах. Для вызова экстренных служб, необходимо позвонить по короткому номеру 112.