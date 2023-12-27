Появились подробности смертельного ДТП в Дивеевском районе. О них рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 20 км трассы «Выездное — Дивеево — Сатис» 27 декабря. 19-летний водитель ВАЗ-2109, совершая обгон в неположенном месте, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Lada Largus», за рулем которого был 47-летний водитель.

Водитель первого автомобиля и двое 21-летних мужчин, которые находились в салоне, были доставлены в арзамасскую больницу с травмами. 19-летний пассажир скончался на месте.