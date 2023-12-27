В Калининграде завели уголовное дело на водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла 25 декабря на улице Суворова в Калининграде. На водителя заказного автобуса «Сетра» завели уголовное дело за наезд на 64-летнего пешехода на пешеходном переходе. Об этом сообщили в среду, 27 декабря, в пресс-службе регионального управления ГИБДД. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. «37-летний водитель стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – рассказали в сообщении. Ранее восемь автомобилей одновременно столкнулись на «Северном обходе».