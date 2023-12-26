112 опубликовал видео ДТП с Mercedes и велокурьером в Москве

В центре Москвы внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с курьером на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал 112, который опубликовал запись происшествия с видеорегистратора.

Инцидент произошел на улице Большая Полянка. По словам очевидцев, водитель белого внедорожника часто перестраивался между полосами и резко сбавлял скорость посреди дороги. На записи видно, что Mercedes-Benz не дождался, когда пешеходы закончат переходить дорогу, после чего ускорился, и в него врезался велокурьер.