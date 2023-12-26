В Чувашии КамАЗ насмерть сбил школьницу

КамАЗ сбил школьницу в поселке Урмары в Чувашии. От полученных травм 10-летняя девочка скончалась на месте происшествия, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по республике.

Инцидент произошел во вторник, 26 декабря, на Заводской улице. Грузовик отъезжал от предприятия, когда у него под колесами оказалась школьница.

«От полученных травм четвероклассница скончалась на месте происшествия», — отметили в пресс-службе.

За рулем большегруза находился 53-летний водитель, в момент ДТП он был трезв, заметили в ведомстве.