Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей

В Калининградской области на 14 км автодороги «Северный обход» восемь автомобилей попали в ДТП.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в аварии никто не пострадал.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

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