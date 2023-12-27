Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей
В Калининградской области на 14 км автодороги «Северный обход» восемь автомобилей попали в ДТП.
Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МВД России.
По данным ведомства, в аварии никто не пострадал.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
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