Пешеход погиб в Москве в аварии с участием легкового автомобиля

Водитель на юго-востоке Москвы насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Пешеход погиб на юго-востоке Москвы в аварии с участием легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
«На Новочеркасском бульваре в районе д. 20, корп. 1 водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда женщина-пешеход получила травмы несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.