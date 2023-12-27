Пешеход погиб в Москве в аварии с участием легкового автомобиля

«На Новочеркасском бульваре в районе д. 20, корп. 1 водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда женщина-пешеход получила травмы несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.