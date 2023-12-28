В ДТП на Ставрополье погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Георгиевском округе Ставропольского края. В результате автоаварии погибли два водителя и пострадала пассажирка. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля Lada Granta по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым "Камазом", а затем лобовое с другой Granta. От полученных травм на месте погибли оба водителя - 59-летний водитель первой Granta и 23-летний второй", - говорится в сообщении. В аварии пострадала пассажирка второго легкового автомобиля. По данным управления ГИБДД, авария произошла около 09:00 мск на 323-м км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды.

По предварительной версии, причиной ДТП могло стать ухудшавшееся состояние здоровья водителя легкового автомобиля. При этом уточняется, что 59-летний водитель в прошлом году вернул себе водительское удостоверение после лишения за нетрезвое вождение. Уже в этом году дважды привлекался к ответственности за выезд на встречную полосу.