Озвучены основные причины, из-за которых происходят ДТП

Финансовый университет при Правительстве РФ и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы узнать у автовладельцев, что становилось причинами ДТП, в которых они участвовали за последнее время.

Более половины аварий (51,2%) происходит из-за неопытности водителей. Аварии на перекрестках составили 46,9%, превышение скорости – 24,1%, а несоблюдение сигналов светофора – 11,4%.

Усталость и переутомление (20,6%) также играют роль, как и медленная реакция и стресс (7,8%).

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов уверен, что высокая аварийность на дорогах в большинстве случаев связана с тем, что водители недостаточно хорошо знают ПДД, а также легкомысленно к ним относятся.

При этом даже самый внимательный и законопослушный водитель может стать участником ДТП – по вине третьих лиц.

При смене сезона у водителей повышаются тревожность и уровень стресса, что напрямую влияет на частоту ДТП, отметил директор Дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Однако есть один любопытный вывод в связи с этим исследованием. Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец обратил внимание на то, что частота ДТП – показатель экономической активности населения. Чем выше активность, тем больше легковых и грузовых машин на дорогах, а значит – они чаще сталкиваются. Конечно, водители и не только они при этом страдают, но экономистам это говорит о том, что с экономикой в стране становится лучше.