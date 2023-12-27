Под Псковом после столкновения фуры и легковушки погибли два человека

ПСКОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель в Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"По предварительной информации, сегодня на 369-м км автодороги "Санкт-Петербург - Невель" Пушкиногорского района произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с большегрузом. В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.