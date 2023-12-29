В Тольятти столкнулись Lexus и две "Лады"

По данным ГИББД, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выезжал с прилегающей территории дома №56 на улице Громовой и не пропустил "Гранту", которая ехала по главной. После столкновения легковушек ВАЗ-2114 продолжил движение по инерции и врезался в Lexus. В больницу попал водитель "четырнадцатой". Еще одно ДТП произошло на трассе Тольятти – Ягодное. В больнице оказались пассажир и водитель пострадавшего автомобиля. Всего за сутки 28 декабря в регионе произошло три крупных ДТП, в которых пострадали четыре человека. Инспекторы выявили 481 нарушение ПДД, среди них семь нетрезвых водителей, еще десять с признаками опьянения и семь водителей, которые нарушили правила перевозки детей. А утром 29 декабря водитель, лишенный прав, врезался в КаМАЗ.