В Сургуте грузовик въехал в остановку

Грузовой автомобиль въехал в остановку в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Около 21:20 (19:20 мск) в Сургуте на улице Киртбая, напротив дома №10, водитель 1989 года рождения, управляя транспортным средством MAN, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс, который упал на мужчину 1971 года рождения, находящегося на остановке. В результате происшествия гражданин получил травмы, доставлен в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.