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В Бурятии шесть человек пострадали в ДТП с автобусом с монгольскими туристами

В Бурятии автобус врезался в грузовик, пострадало шесть граждан Монголии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В Бурятии шесть человек пострадали в ДТП с автобусом с монгольскими туристами
© Газета.ру

Авария произошла на 10-м км федеральной трассы А-340 в районе села Иволгинск. Шесть граждан Монголии получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, травмы у пострадавших легкие.

В региональной прокуратуре рассказали о госпитализации пяти человек. По ее данным, женщина за рулем минивэна Toyota Alphard выезжала из Иволгинска на автомобильную дорогу в сторону Улан-Удэ, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым «ГАЗон Next». После удара микроавтобус перевернулся.

Toyota вылетела на «встречку» из-за гололеда, отмечает Telegram-канал Babr Mash. По словам местных жителей, водители, которые перевозят гостей из Монголии по этому маршруту, часто не соблюдают правила ПДД.

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