В Турции 11 человек погибли в крупном ДТП

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. 11 человек погибли, 57 пострадали в результате крупной аварии на северо-западе Турции. Как сообщает телеканал TRT, на междугородной трассе в провинции Сакарья столкнулись семь транспортных средств.

В аварию попали три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Информацию о числе погибших и пострадавших подтвердил губернатор Сакарьи Яшар Карадениз. Он указал, что медики продолжают доставлять пострадавших в больницы, а на месте аварии ведут работу специалисты.

Как сообщил губернатор, все погибшие и пострадавшие являются гражданами республики. "В аварии погибли 11 наших граждан, 57 пострадали. Семь человек из числа пострадавших находятся в тяжелом или средней тяжести состоянии, остальные получили легкие травмы. Все госпитализированы. Всего задействовано 10 больниц в Сакарье и соседних регионах", - сказал он.

По словам Карадениза, предварительно считается, что причиной ДТП стал плотный туман. "На месте сейчас продолжают работу все наши службы, полиция, Управление по чрезвычайным ситуациям, медики, следователи. Предварительно считается, что часть погибших и пострадавших - это люди, которые после первого столкновения вышли на дорогу, и их сбили другие машины", - сказал он.

Генпрокуратура провинции Сакарья начала расследование происшествия. Как сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч, для разбирательства "были назначены три прокурора, которые действуют под руководством заместителя генпрокурора".

В аварию попали три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Она произошла ранее на автодороге "Мармара северная". Машины двигались в направлении Стамбула, это направление сейчас временно перекрыто.