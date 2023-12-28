В Турции произошла цепная авария, в которой пострадали более 50 человек. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным издания, ДТП случилось на автомагистрали «Северная Мраморная». Уточняется, что среди погибших есть дети.

В сентябре трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции. В генеральном консульстве России в Анталье сообщили, что дипмиссия поддерживает связь с местными властями, больницами.