11 человек погибли в цепной аварии в Турции
11 человек погибли в цепной аварии на северо-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в муниципалитете Сакарьи.
Столкновение произошло на автомагистрали «Северная Мраморная». Согласно кадрам с места происшествия, в ДТП приняли участие по меньшей мере два автобуса.
Как рассказали в муниципалитете, авария, по предварительным данным, произошла из-за сильного тумана. Погибли 11 человек, еще 57 получили ранения.
«Туристов, по предварительным данным, среди них нет. Но это предварительные данные», — добавил собеседник агентства.
Напомним, что 20 декабря 15 человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом в турецком Диярбакыре на юго-востоке страны. Водитель транспортного средства перевозил рабочих. Он потерял управление и вылетел с трассы в поле. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое.