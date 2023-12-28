11 человек погибли в цепной аварии в Турции

11 человек погибли в цепной аварии на северо-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в муниципалитете Сакарьи.

Столкновение произошло на автомагистрали «Северная Мраморная». Согласно кадрам с места происшествия, в ДТП приняли участие по меньшей мере два автобуса.

Как рассказали в муниципалитете, авария, по предварительным данным, произошла из-за сильного тумана. Погибли 11 человек, еще 57 получили ранения.

«Туристов, по предварительным данным, среди них нет. Но это предварительные данные», — добавил собеседник агентства.