Тимирязевский оказался в списке районов по минимальному количеству аварий

28.12.2023. В рейтинге районов Москвы по количеству дорожно-транспортных происшествий на 10 километров дорог за 11 месяцев оказался Тимирязевский. У него минимальное количество аварий, об этом сообщили в Телеграм-канале районной аналитики Москвы. За указанный период там зафиксировали около 14,2 ДТП. В топе Северного административного округа он занимает третье место по наименьшему количеству. На втором месте оказался район Западное Дегунино, а на первом, где произошло меньше всего аварий на 10 километров дорог, Молжаниновский. Замыкает список Левобережный – он на самом последнем месте.