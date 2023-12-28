В Балашихе автобус врезался в цветочный павильон

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в цветочную лавку в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня примерно в 00:20 у одного из домов, расположенных на улице Свердлова, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, который двигался без пассажиров, не справился с управлением и совершил наезд на цветочный павильон", - сказали в пресс-службе.