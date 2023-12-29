Bild: В Германии грузовик въехал в пешеходов

В немецком городе Пассау грузовик въехал в группу пешеходов, одна женщина погибла. Об этом 29 декабря сообщает издание Bild.

В полиции заявили, что водитель грузовика наехал на четырех пешеходов, одна женщина погибла, трое получили ранения. Пострадал и водитель грузовика. Его пришлось освобождать из поврежденного автомобиля.

На данный момент причины произошедшего неизвестны, однако ничего не указывает на то, что наезд был намеренным.