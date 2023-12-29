В ДТП на Дону погибли три человека

Вчера в 11:07 в Дубовском районе на 43 км + 650 м автодороги «Дубовское - Заветное» 25-летний водитель Kia Rio допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением со встречным автомобилем LADA Largus, за рулем которого был 46-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.