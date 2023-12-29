В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Югре погибли два человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один человек пострадал в ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня на 717-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: МАЗ и Hyundai Getz. По предварительным данным, водитель грузовика 1970 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Hyundai 1987 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения погибли, женщина-пассажир получила травмы", - говорится в сообщении.