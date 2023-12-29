В Вологодской области в ДТП пострадали четыре человека

"Водитель 1984 года рождения за рулем Chevrolet выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Kia, женщина 1990 года рождения, находившаяся в автомобиле, и мальчик 2018 года рождения. Водитель Chevrolet тоже пострадал", - сообщил собеседник агентства.