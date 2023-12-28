Во Всеволожске "Газель" протаранила шесть машин

В Ленобласти произошла массовая авария с участием "Газели". Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке". Инцидент произошел во Всеволожске. Водитель "Газели" протаранил шесть автомобилей. Находившиеся на месте пешеходы смогли уйти с дороги, поэтому они не пострадали. По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не хотел покидать транспортное средство, но люди потребовали, чтобы он вышел. Присутствовавшие на месте заметили сильный запах спиртного в салоне. По предварительной информации, никто не пострадал. Машинам необходим серьезный ремонт.