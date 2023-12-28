«Газель» протаранила шесть автомобилей под Петербургом

«Газель» протаранила шесть автомобилей около железнодорожной станции во Всеволожске под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает канал, после массовой аварии мужчина сначала отказывался выходить из машины. Очевидцы сообщили, из салона доносился сильный запах спиртного. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.