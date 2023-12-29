В Слободском районе в ДТП погибла женщина

Проводится проверка.

Днем, 29 декабря, в Слободском районе на 632 км федеральной автодороги «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» произошло столкновение автомобилей «Хендай Крето» и «Лэнд Ровер».

В результате происшествия женщина-водитель «Хендай Крето» погибла на месте ДТП, еще три человека, пассажир «Хендай», а также водитель и пассажирка «Лэнд Ровер» получили травмы.