Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в районе дома №9 загорелся грузовик, перекрыто движение. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. Перекрыто движение по обеим сторонам, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Вся информация о пострадавших, а также о причинах инцидента находится на уточнении, пишет Telegram-канал «Дептрас. Оперативно».

Другой случай произошел 24 декабря. На Каширском шоссе в районе дома № 52 произошло возгорание автомобиля, в результате чего было частично закрыто движение, автомобили осуществляли проезд по одной полосе из пяти.