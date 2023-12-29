На Ставрополье в ДТП попал пассажирский автобус из КБР

СТАВРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус, направляющийся из Кабардино-Балкарии, столкнулся с легковым автомобилем в Арзгирском районе Ставропольского края. В результате аварии погиб водитель машины, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД .

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что авария произошла в ночь с четверга на пятницу на 101-м км дороги Дивное - Рагули - Арзгир.