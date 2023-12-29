В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона

ТАСС, 29 декабря. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП на трассе Караидель - Бирск, два человека погибли, еще двое также получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"К сожалению, в результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших - министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики", - отметили в ведомстве