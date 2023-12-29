В Москве водитель сбил женщину во дворе и скрылся, но попал на видео

На улице Исаковского в Москве водитель автомобиля Nissan сбил пожилую женщину при движении задним ходом и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

На видео с камеры наблюдения видно, что авария произошла на дворовой территории. Белый кроссовер Nissan двигался задним ходом и наехал на пенсионерку, которая от удара упала на асфальт. Из машины вышел водитель, подошел к пострадавшей, а затем вернулся за руль и уехал. Женщина в момент наезда находилась спиной к приближающемуся автомобилю.