Министр здравоохранения Башкирии госпитализирован после ДТП

Инцидент с участием четырех автомобилей произошел на трассе Бирск-Тастуба-Сатка. Как сообщается, в результате аварии погибли два человека.

«Сам чиновник, Айрат Рахматуллин, его помощник и водитель служебной Тойоты госпитализированы с травмами в ближайшую больницу. В Ладе Ларгусе, которая пострадала больше всего, погибли двое», — говорится в публикации.

Канал также сообщает, что на место ЧП прибыли оперативные службы. В настоящее время специалисты устанавливают причины ДТП.

В субботу сообщалось, что в Москве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, один из них отбросило на встречную полосу, он загорелся. Два человека погибли. Инцидент произошел 23 декабря в 18.50 на внешней стороне 49-го километра МКАД.