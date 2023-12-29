В США произошла первая авария с участием Cybertruck

В США произошло первое ДТП с участием электропикапа Tesla Cybertruck. Фото с места аварии обнародовали в Reddit, а вскоре информацию об инциденте подтвердил дорожный патруль Калифорнии (CHP).

По данным патруля, участниками ДТП стали два автомобиля – Cybertruck с тремя пассажирами и Toyota Corolla 2009 года выпуска под управлением 17-летнего подростка.

Предварительное расследование указывает, что аварию спровоцировал водитель Toyota. Именно он врезался в электропикап Tesla, который двигался не в автономном режиме.

Никто из участников инцидента, похоже, не получил серьезных травм. Но в дорожном патруле отметили, что у водителя Cybertruck есть подозрение на незначительную травму. Однако он отказался от медицинской транспортировки.

Судя по фото, Toyota Corolla получила серьезные повреждения. А вот для Cybertruck последствия оказались меньше. Правда, имеющиеся изображения не позволяют оценить ситуацию полноценно.