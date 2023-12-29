В Кургане во время аварии двух детей выбросило на дорогу
В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких детей.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. В одном из легковых авто, везли двух девочек — дошкольниц без детского удерживающего устройства. Малышки выпали на проезжую часть», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что их перевозили без детских удерживающих кресел, детей передали медицинским работникам.
Ранее в Саратовской области три человека пострадали в результате аварии с трактором и автомобилем.