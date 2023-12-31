В Пензе в ДТП пострадали четыре человека

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Chevrolet Aveo» – молодой человек 2004 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель [того же автомобиля], водитель и пассажир «Kia Sportage» – женщина 1975 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.