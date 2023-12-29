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Стало известно состояние пострадавшего в ДТП главы Минздрава Башкирии

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, который пострадал в ДТП с тремя машинами, находится в сознании в отделении нейрохирургии в больнице в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно состояние пострадавшего в ДТП главы Минздрава Башкирии
© Соцсети

По данным канала, Рахматуллина доставили в республиканскую больницу в Уфе с помощью вертолета санавиации.

«Сейчас он находится в сознании в отделении нейрохирургии», — говорится в посте.

Отмечается, что водитель Рахматуллина находится в критическом состоянии. Его также транспортировали в Уфу.

Ранее сообщалось, что во время возвращения из командировки Рахматуллин попал в ДТП с тремя машинами на трассе Караидель — Бирск. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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