Renault столкнулся лоб в лоб с ехавшим из Петербурга в Эстонию автобусом

Автомобиль марки Renault столкнулся лоб в лоб с автобусом на 128-м километре дороги А-180 «Нарва», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Иномарка в нарушение правил дорожного движения выехала на встречную полосу для обгона.

В двигавшемся из Петербурга в Эстонию автобусе находились 39 человек, им пришлось пересесть в другой автобус. Находившаяся за рулем легкового авто 74-летняя женщина разбилась насмерть. При себе у нее не оказалась документов, сообщает 78.ru.

Ранее в Москве водитель за рулем каршеринга устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Симферопольском шоссе на полосе в сторону столицы. Повреждены как минимум пять автомобилей, включая виновника ЧП.