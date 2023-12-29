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Сенатор от Новгородской области попала в ДТП

Сенатор от Новгородской области Елена Писарева попала в ДТП на трассе М11 «Нева». Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

Сенатор от Новгородской области попала в ДТП
© Соцсети

По её словам, авария произошла когда Писарева с семьёй возвращалась из Москвы в Новгород. При этом все находящиеся в машине остались живы — в автомобиле сработали подушки безопасности.

«Друзья, сегодня мы с семьей возвращались из Москвы домой в Новгород и попали в аварию на трассе М11. Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!», — написала она.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП.

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