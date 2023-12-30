«ДТП с большим количеством пострадавших машин произошло во дворе одного из домов на улице Перовской в Новогиреево. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии», — говорится в сообщении.