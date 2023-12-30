Проливные дожди в Германии привели к массовым ДТП и гибели людей
Один человек погиб и один серьезно пострадал в аварии с участием 15 легковых машин и грузовика в Германии. Причиной массового ДТП стал сильный град, пишет немецкое агентство DPA.
Авария произошла в пятницу в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на трассе А31 неподалеку от нидерландской границы. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.
В последние дни Германия столкнулась с масштабными наводнениями из-за проливных дождей. Издание Bild писало, что под водой оказалась почти вся Нижняя Саксония. Местный сафари-парк Серенгети, где обитают 1500 животных, сообщил о затоплении 60 гектаров территории. Специалисты готовят план эвакуации на случай ухудшения погодных условий.