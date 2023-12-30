Проливные дожди в Германии привели к массовым ДТП и гибели людей

Один человек погиб и один серьезно пострадал в аварии с участием 15 легковых машин и грузовика в Германии. Причиной массового ДТП стал сильный град, пишет немецкое агентство DPA.

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Авария произошла в пятницу в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на трассе А31 неподалеку от нидерландской границы. Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.