Жительница Пермского края погибла в ДТП с КамАЗом

«По трассе Куеда — Аксаитово двигался автомобиль „Ваз 2114“ под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель не уступила с КамАЗу, который двигался по главной дороге. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства.