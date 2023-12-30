В Свердловской области водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку

В Камышловском районе Свердловской области водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая бежала в магазин за мандаринами. Об этом говорится в сообщении ГИБДД по региону.

Происшествие произошло 30 декабря в 10:40 мск на седьмом километре дороги западного подъезда к городу Камышлов.

По данным Госавтоинспекции, девочка перебегала дорогу «перед близко идущим транспортным средством в зоне видимости пешеходного перехода». От полученных травм она погибла на месте до прибытия медиков.