На Ставрополье водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя погибшими

"В Александровском округе водитель без прав нарушил правила обгона и спровоцировал встречное столкновение, в результате которого два человека погибли и двое ранены. Водитель автомобиля Lada Granta, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2109", - говорится в сообщении.