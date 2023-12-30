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Появилось видео смертельного ДТП, где пострадал Айрат Рахматуллин

В интернете появилось видео ДТП, в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах ролика машины мчатся по заснеженной узкой трассе. Одна из них, Toyota Camry, в которой находился Айрат Рахматуллин, выезжает на встречную полосу для обгона.

Предположительно, водитель министра не заметил из-за метели автомобиль «Лада Ларгус», который ехал по своей полосе ему навстречу. В результате машины столкнулись лоб в лоб.

Кроме того, в ДТП пострадали еще два транспортных средства. Погибли два человека, министр получил серьезные травмы, и был экстренно госпитализирован в республиканскую больницу в Уфе.

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